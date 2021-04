Covid in Campania, bollettino di Pasqua: 1.908 nuovi positivi 7 deceduti nelle ultime 48 ore. 17.228 tamponi molecolari analizzati

Il bollettino di Pasqua consegna alla Campania 1.908 nuovi positivi di cui 1.273 asintomatici e 635 sintomatici. I tamponi molecolari analizzati sono stati 17.228, di cui antigenici 1.022. Sono 7 i deceduti nelle ultime 48 ore per un totale di 5.516 vittime in Campania. I guariti sono 1.019, per un totale di 247.346.

Questo il report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 153

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (***)

Posti letto di degenza occupati: 1.509

*** Posti letto Covid e Offerta privata.