Che strana primavera: nevica e fa freddo Calo drastico delle temperature in Campania

La neve seppur con leggera intensità ha fatto la sua ricomparsa in Campania, soprattutto nelle aree interne come del resto in altre regioni d'Italia.

Un evento particolare e insolito di primavera ma non di certo raro. Per molti anziani, che sono poi il vero termometro di questi eventi meteo non c'è da meravigliarsi.

Ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, c'è chi ricorda una nevicata persino a giugno, nel giorno della processione di Sant'Antonio. Suggestiva come sempre la neve caduta a Guardia Lombardi in piazza Vittoria e immortalata dall'attento Michele Andrea D'Avino. Neve anche a Bisaccia e negli altri comuni dell'alta irpinia. "I colori della natura tre le luci dell’accoglienza del nostro Borgo - scrive su facebook il sindaco di Savignano Irpino Fabio Della Marra." Panorama imbiancato in provincia di Caserta dove le temperature si sono notevolmente abbassate.

Una primavera così pazza tra sole e temperature rigide che ci riporta indietro negli anni al 2015, con precipitazioni a quote basse ed ancora nel 2003 dove le neve cadde anche nelle zone di mare soprattutto in Puglia e prima ancora negli anni 1980, 1992, 1995, 1997 e 2001.

Un dato è certo, per rimettere a posto i cappotti nell'armadio e pensare al cambio di stagione, bisogna ancora attendere.