Coronavirus in Campania: 1.854 nuovi positivi e 27 decessi In leggero aumento l'indice di positività. Sono 1.554 le persone guarite

Sono 1.854 i nuovi positivi del giorno in Campania, di cui 1.205 asintomatici e 649 sintomatici. I tamponi molecolari processati sono stati 17.231. I tamponi antigenici, invece, 8.585. Ancora 27 decessi, di cui 17 nelle ultime 48 ore e 10 deceduti in precedenza ma registrati ieri. In totale, sono 5.774 le vittime in regione. I guariti del giorno, invece, 1.554. Per un totale di 259.615 guariti. E' in leggero rialzo, in regione, l'indice di positività che si attesta al 10,75% rispetto al 10,10% precedente.

Nel dettaglio:

?Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 145

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.569

* Posti letto Covid e Offerta privata.