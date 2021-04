Figliuolo: obiettivo 2,2 milioni di vaccini in 6 giorni Target che prevede 206.500 dosi in Campania

Il target di somministrazioni di vaccini assegnato dal Commissario per l'Emergenza Covid a livello nazionale e' di 315.718 inoculazioni al giorno e 2.210.026 nella settimana dal 16 al 22 aprile. Riguardo a ciascuna Regione si fissa per l'Abruzzo il raggiungimento 7.050 inoculazioni al giorno e 49.350 alla settimana, Basilicata 3.100 e 21.700, Calabria 9.644 e 67.510, Campania 29.500 e 206.500, Emilia-Romagna 22.000 e 154.000, Friuli-Venezia Giulia 6.140 e 42.981, Lazio 30.000 e 210.000, Liguria 7.815 e, 54.703, Lombardia 51.000 e 357.000, Marche 9.500 e 66.500, Molise 2.000 e 14.000, Provincia Autonoma di Bolzano 3.000 e 21.000, Provincia Autonoma di Trento 3.100 e 21.700, Piemonte 24.000 e 168.000, Puglia 20.777 e 145.440, Sardegna 11.000 e 77.000, Sicilia 25.429 e 178.002, Toscana 20.000 e 140.000, Umbria 4.800 e 33.600, Valle d'Aosta 620 e 4.342, Veneto 25.243 e 176.699. Il target, a quanto si apprende, e' calibrato sulla distribuzione effettiva di dosi, che dalla scorsa settimana e' assegnata alle varie regioni in base al numero della popolazione e dunque alla disponibilita' reale dei vaccini. "Il computo generale delle dosi ad oggi attribuite alle varie Regioni e Province Autonome dall'inizio della campagna vaccinale potra' essere ricondotto al nuovo principio adottato, attraverso un piano di recupero graduale", si legge in una nota.