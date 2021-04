Covid-19 in Campania: 1.750 i nuovi positivi Il tasso di incidenza oggi è tornato all'11,01 per cento

Sono 1.750 i nuovi casi di Coronavirus in Campania a fronte dei 15.885 tamponi analizzati: questi sono i dati contenuti nel bollettino odierno diramato come di consueto dall'Unità di Crisi. Il tasso di incidenza, che ieri era del 13,24% perchè nel fine settimana il numero dei tamponi molecolari effettuati diminuisce, oggi è tornato all'11,01 per cento.

Nelle ultime 24 ore si registrano ancora 52 morti (sono 6.039 i decessi dall'inizio della pandemia). I guariti sono invece 2.112. Mentre dall'inizio della pandemia il totale dei guariti si attesta a 275.673