De Luca: "Tenere aperti ristoranti fino alle 23" "Se non ci muoviamo con attenzione ci giochiamo anche l'estate"

POLITICA - Quel signore che ha pubblicato quel video dovrebbe chiedere scusa a tanti padri e a tanti figli la cui dignità è stata calpestata per questo decennio. La responsabilità più grande che ha Grillo è quella di aver fatto morire una speranza di rinnovamento del paese e di aver diffuso un clima di odio. Non ho ascoltato nessuna parola di scuse per le centinaia di persone la cui dignità è stata calpestata per un avviso di garanzia per cose banali, non cose gravi.

Consiglio al commissario Figliuolo di andare in giro per l'Italia in abiti civili. Quando si hanno funzioni civili credo sia inappropriato andare in giro in abiti militari, con la tuta mimetica, gli anfibi... Questo rischia di determinare problemi delicati, l'immagine dell'esercito deve essere tenuta fuori dalle polemiche politiche.

Chiedo al Governo: perchè continuate a dormire in piedi e non chiedete ad Aifa di valutare altri vaccini disponibili? Mi riferisco allo Sputnik che potrebbe essere acquistato in milioni di dosi la Campania continua a registrare 200mila dosi in meno rispetto alla sua popolazione, un atto di delinquenza politica.

COVID-19 - Si può dire apriamo di sera fino alle 22 parlando anche ai ristoratori? È una presa in giro. La mia idea è mantenere il coprifuoco alle 22 quanto vogliamo noi, ma se non vogliamo prendere in giro i ristoratori, ferme restando le misure di contenimento del contagio, mi pare ragionevole consentire l'apertura fino alle 23 e il rientro fino alle 23:30. Se non ci muoviamo con attenzione ci giochiamo anche l'estate. Se non ci muoviamo con intelligenza, faremo finta di aprire e poi saremo costretti di nuovo a chiudere tutto. Sussiste l'esigenza dell'adozione di misure di prevenzione sanitaria relative ai contesti isolani, che, senza nocumento della campagna di vaccinazione in corso sulla terraferma, assicuri al più presto l'immunità alle collettività radicate sulle isole, a maggior rischio in caso di insorgenza di focolai di infezione. È scritto nell'ordinanza numero 16 firmata questa mattina. Già nel corso dell'anno 2020 sono state adottate specifiche misure di prevenzione sanitaria relative alle isole del Golfo di Napoli, necessitate dal peculiare contesto di fragilità sanitaria delle isole del Golfo, connessa alle caratteristiche geografiche e di connotazione urbanistica e alla difficoltà di accesso alle cure nei presidi della terraferma, a fronte dei rischi di focolai di "importazione" di non facile controllo per le menzionate caratteristiche dei luoghi e della insussistenza di presidi sanitari adeguati a fronteggiare situazioni di emergenza.

Non prendete per buone le tabelle che vedete sui giornali, non sono verificate. Noi pubblichiamo i dati ogni giorno: prendete quelli che sono certi e veri, il resto è informazione creativa, fantasia al potere e volgarità o diffamazione nei confronti della Campania. Domenica su grande organo d'informazione nazionale, un prospetto comunicava che le percentuali di vaccinazione degli over80 erano al 68% per la Campania, invece eravamo gia' al 100%.

SCUOLA - Se non ci sono condizioni di sicurezza, nelle scuole non si va in presenza oltre il 50%. Questo per quanto riguarda la Campania. Nei primi 7 giorni di apertura delle scuole, dall'11 al 18 aprile, noi registriamo nella Asl Napoli 1 Centro, 189 casi positivi fra gli alunni. Sono 33 positivi nelle scuole infanzia, 99 nella scuola primaria, 28 positivi nelle medie di primo grado e 29 nelle scuole superiori. I contatti scolastici costretti in quarantena sono 3mila. Vorrei davvero che affrontassimo questo problema senza ideologismi e con molto senso di responsabilità. I familiari stretti degli alunni positivi sono 470, dunque davvero il tema della scuola va affrontato senza ideologismi. Vorremmo aprire tutto, ma non è possibile. Mi auguro che non si riaccendano focolai pericolosi per ragioni esclusivamente ideologiche.

L'anno scolastico ormai è saltato. Io credo che sarebbe stato ragionevole aprire le scuole per la prima classe delle medie inferiori e per l'ultima classe delle medie superiori, ci sono gli esami di Stato, ma sinceramente avrei guardato con molta preoccupazione all'apertura generalizzata a un mese dalla chiusura dell'anno scolastico. Si ha la sensazione che si affrontino i problemi solo per motivi ideologici. Dal punto di vista della sicurezza e del distanziamento nelle classi, dei trasporti, non è cambiato nulla. Siamo arrivati al punto che credo una quindicina di giorni fa, lo stesso Governo ha chiesto di bloccare la vaccinazione relativa al personale scolastico. Cose incredibili, meno male che almeno in Campania avevamo praticamente completato la vaccinazione di tutto il personale scolastico.

VACCINI - Per gli over 60 che non si presentano faremo giornate di vaccinazione libera, non possiamo perdere un minuto di tempo. Entro dieci giorni saranno completate tutte le vaccinazioni ai pazienti fragili, agli 80enni non deambulanti e agli over 70.