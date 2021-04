Covid-19 in Campania: 1.970 nuovi positivi L'indice di positività aumenta al 10.02%

Sono 1.970 i nuovi casi di Coronavirus in Campania a fronte dei 19.653 tamponi analizzati: questi sono i dati contenuti nel bollettino odierno diramato come di consueto dall'Unità di Crisi. L'indice di positività aumenta se pure in maniera lieve: se infatti ieri era pari al 9,52%, oggi sale al 10.02%.

Nelle ultime 24 ore si registrano ancora 49 morti (sono 6.144 i decessi dall'inizio della pandemia). I guariti sono invece 1.913. Mentre dall'inizio della pandemia il totale dei guariti si attesta a 281.092