Campania: già vaccinato più di un milione di cittadini In totale 1,5 milioni di somministrazioni

In Campania, secondo l'ultimo dato aggiornato, sono stati vaccinati con la prima dose 1.097.042 cittadini. Di questi 419.291 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 1.516.334. La piattaforma per le adesioni - sottolinea la Regione - e' regolarmente aperta per tutte le categorie previste.