Covid in Campania: 1.854 nuovi positivi e 21 decessi Il totale delle vittime è di 6.210. Sono 1.364 i guariti del giorno

Il nuovo bollettino dell'unità doi crisi regionale consegna alla Campania nuovi 1.854 casi, di cui 1.279 asintomatici e 575 sintomatici. Sono 17.408 i tamponi molecolari analizzati, 7.408 quelli antigenici.

Ancora 21 decessi in Campania, di cui 10 deceduti nelle ultime 48 ore e 11 decediuti in precedenza ma registrati ieri. Il totale delle vittime è di 6.210. Sono, invece, 1.364 i guariti del giorno, per un totale di 284.587 persone guarite. Nel dettaglio:

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 137

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.511

* Posti letto Covid e Offerta privata.