Covid in Campania: 1.352 nuovi casi e 11 decessi 14.087 i tamponi molecolari analizzati

Sono 1.352 i nuovi casi di Coronavirus in Campania a fronte dei 14.087 tamponi molecolari analizzati: questi sono i dati contenuti nel bollettino odierno diramato come di consueto dall'Unità di Crisi. Di questi, 914 sono asintomatici e 438 sono sintomatici. I tamponi antigenici sono stati 5.096. Sono stati registrati 11 nuovi decessi, tutti avvenuti nelle ultime 48 ore. Sale a 6.416 il numero totale delle vittime del Covid in Campania. Sono, invece, 1.701 i guariti del giorni, per un totale di 297.441 persone negativizzate.

Nel dettaglio il report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 143

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.467

* Posti letto Covid e Offerta privata.