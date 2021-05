Covid in Campania: 1.233 nuovi positivi e 10 decessi Resta sostanzialmente stabile la curva dei contagi

Resta stabile la curva dei contagi in Campania. Il nuovo bollettino dell'unità di crisi consegna nuovi 1.233 positivi di cui 803 asintomatici e 430 sintomatici. I tamponi molecolari processati sono stati 18.199, quelli antigenici 6.408. Ancora 10 le vittime del Coronavirus, ?tutte decedute nelle ultime 48 ore. E' di 6.636 il totale dei deceduti. I guariti sono 1.616, per un totale di 312.137.



In particolare, ?il report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 119

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.348

* Posti letto Covid e Offerta privata.