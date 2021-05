Covid in Campania: 919 positivi e 11 vittime Sono stati 15.653 i tamponi molecolari analizzati

Sono 919 i nuovi positivi al Covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore. Questo il dato che emerge dal nuovo bollettino dell'Unità di Crisi. Di questi, 259 sono sintomatici, mentre gli asintomatici sono 666. Sono stati 15.653 i tamponi molecolari analizzati, 5.071 quelli antigenici. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi antigenici, è del 5,87%. Ancora 11 vittime, tutte decedute nelle ultime 48 ore. Per un totale di 6.816 decessi per Covid. Sono 1.424 i guariti del giorno. Il totale delle persone guarite sale quindi a 325.178.



Nel dettaglio il report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 99

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.174

* Posti letto Covid e Offerta privata.