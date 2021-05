"La mascherina in Campania anche a contagi quasi azzerati" L'annuncio del presidente della regione Vincenzo De Luca

«Dio non voglia ci ritroviamo a settembre con una ripresa del contagio. Portare la mascherina è un piccolo sacrificio rispetto alla chiusura di interi settori economici e quindi credo che dovremo indossarla anche quando il contagio sarà quasi azzerato».

Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante il suo intervento alla sessione pubblica del consiglio di presidenza di Confindustria Campania. «Noi ci muoveremo in questa direzione. Adotteremo ordinanze di rigore» ha precisato. Un obbligo soprattutto nei luoghi chiusi e in auto con più persone non appartenenti allo stesso nucleo familiari. Una regola da rispettare per evitare di ripiombare nell'emergenza nel prossimo mese di autunno.

Soddisfazione per l'andamento della campagna vaccinale in Campania che sta facendo registrare numeri importanti. Ma c'è appensione soprattutto per molti malati fragili, che hanno rifiutato, la vaccinazione, perchè influenzati da una cattiva e pericolosa informazione.

Il dato:

Sono 2.978.808 le somministrazioni di vaccino anti Covid-19 effettuate in Campania. Il dato è aggiornato al 24 maggio. 45.325 le somministrazioni in più. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 2.108.298 cittadini, di questi, 870.510 hanno ricevuto la seconda dose.