Covid in Campania: 385 nuovi positivi e 1 solo decesso Risale l'indice di positività. Continuano a diminuire i posti letto in terapia intensiva occupati

Il nuovo bollettino reso noto dall'Unità di Crisi della regione consegna alla Campania nuovi 385 positivi al Coronavirus. Di questi, 283 sono asintomatici e 102 sintomatici. Sono stati 9.819 i tamponi molecolari analizzati. I tamponi antigenici, invece, 3.308. Risale dunque l'indice di positività. Il tasso di incidenza è pari al 3,92% rispetto al 2,97% di ieri.

Nel nuovo aggiornamento si conta anche un nuovo decesso, avvenuto nelle ultime 48 ore, che porta il totale delle vittime del Covid-19 in regione a 7.191. Sono 874 le persone che si sono negativizzate, per un totale di 344.440 guariti da inizio pandemia.



Continuano a calare i posti occupati in terapia intensiva. Nel dettaglio, questo il report posti letto su base regionale:

I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656, mentre i posti letto di terapia intensiva occupati sono 61, rispetto ai 63 di ieri.

Posti letto di degenza disponibili sono 3.160*

Posti letto di degenza occupati: 733

* Posti letto Covid e Offerta privata.

Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 2.260.918 cittadini. Di questi 1.022.068 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 3.282.986.