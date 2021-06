Hacker ruba dati dei vaccinati in Campania e li mette in vendita Oltre 7 milioni di dati violati, ma potrebbe essere una truffa

Informazioni vaccinali rubate e messe in vendita? Un anonimo su un forum ha annunciato la vendita di un archivio con i dati vaccinali di oltre 7 milioni di italiani. Alcuni di questi file sono glià finiti in rete: si tratta di dati personali, dal nome al codice fiscale agli indirizzi.

Messi in vendita per chi offre di più da parte di un hacker che ha raccontato di averli raccolti sfruttando “buchi” nel sistema che sarebbero ancora aperti . Molti dei dati appartengono a cittadini campani. Potrebbe però essere una fake, visto che alcuni dati sono già pubblici e che il forum scelto per l'annuncio di vendita non è dei più “nascosti”.