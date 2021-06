Covid-19 in Campania: 131 i nuovi positivi Numeri da zona bianca

Sono 131 i nuovi casi di Coronavirus in Campania a fronte dei 9.212 tamponi analizzati: questi sono i dati contenuti nel bollettino odierno diramato come di consueto dall'Unità di Crisi. Nelle ultime 24 ore si registrano ancora 8 morti. Cala dunque ancora l'indice del contagio, numeri da zona bianca, manca solo l’ufficialità per il 21 Giugno.