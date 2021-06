Covid: la variante Delta arriva in Campania. Scoperti 8 casi Il ceppo che viene dall'India identificato in Campania

Otto casi certi: la variante indiana Delta, che ha portato i contagi a salire esponenzialmente in India e che sta facendo risalire i contagi in Inghilterra e nel Regno Unito, è arrivata in Campania.

Tre casi tra Ercolano e Massa di Somma, cinque tra Portici e Torre del Greco.

Cittadini italiani, imparentati tra loro, asintomaci e già negativizzati, ma la variante Delta, molto contagiosa preoccupa.

Proprio per questo è stata firmata dal ministro della Salute Speranza una nuova ordinanza che consente l'ingresso dai Paesi dell'Unione Europea e da Stati Uniti, Canada e Giappone con i requisiti del Certificato Verde, prolunga il divieto di ingresso da India, Bangladesh e Sri Lanka e introduce la quarantena di 5 giorni con obbligo di tampone per chi viene dalla Gran Bretagna.