Covid, variante Delta in Campania: risale l'indice di contagio Al momento sono 82 i contagiati e 2 i ricoveri in ospedale

La variante Delta spaventa la Campania, anche se la situazione al momento sembra sotto controllo. Sono 82 i contagiati e 2 i ricoveri in ospedale e l'indice di positività, nelle ultime 24 ore, è in salita. Il direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico, Antonio Limone ha delineato il quadro della variante in Campania: "Facciamo 360 sequenziamenti completi a settimana e abbiamo il polso della variante delta, al momento abbiamo 82 infetti, di cui solo due in ospedale. Il 10% di questi avevano già fatto una dose di vaccino, ma solo un paio di giorni prima dell'infezione".

L'istituto si occupa della caccia alle nuove varianti insieme al Tigem e al Cotugno. Limone aggiunge: "Abbiamo fatto finora 16.500 sequenziamenti, scegliendoli in maniera diversa rispetto all'Istituto Superiore di Sanità, seguendo un nostro percorso con grande attenzione. La Campania è la regione che sequenzia più pazienti per cercare le diverse variazioni del virus, abbiamo una forte responsabilità perché con la nostra alta densità abitativa non possiamo perdere il polso".