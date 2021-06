Addio mascherine all'aperto...tranne in Campania. E' polemica L'ordinanza di De Luca prolunga l'obbligatorietà dell'utilizzo della mascherina

Da domani via alle mascherine all'aperto. In tutta Italia, ma non in Campania, però, dove l'ordinanza di De Luca pone diverse limitazioni che di fatto conservano l'obbligatorietà della mascherina: “in ogni luogo non isolato – ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento- nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi“.

Nell'ordinanza di De Luca anche la volontà di disciplinare la movida, in particolare col divieto di vendere e consumare alcolici dopo le 22 se non al bancone.

Una decisione che si è portata dietro diverse polemiche: il ministro Speranza ha invitato all'unità, spiegando che le istituzioni devono andare nella stessa direzione “e contro lo stesso nemico, che è il virus”.

Salvini ha alzato il tiro parlando di “Assurdi divieti e assurda ideologia”, assicurando che parlerà con Draghi della situazione.