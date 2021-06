Covid-19 in Campania: 117 i nuovi positivi A fronte dei 7.317 tamponi analizzati

Sono 117 i nuovi casi di Coronavirus in Campania a fronte dei 7.371 tamponi analizzati: questi sono i dati contenuti nel bollettino odierno diramato come di consueto dall'Unità di Crisi. Si registrano zero deceduti nelle ultime 48 ore.

Di seguito i dati della Regione Campania:

Positivi del giorno: 117 (*)

di cui

Sintomatici: 37 (*)

* I dati si riferiscono ai tamponi molecolari



Tamponi molecolari del giorno: 7.371

Tamponi antigenici del giorno: 7.472



Deceduti: 22 (**)

** 0 deceduti nelle ultime 48 ore, 22 deceduti tra novembre 2020 e maggio 2021 ma registrati ieri.



Report posti letto su base regionale:



Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 21

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 209



* Posti letto Covid e Offerta privata.