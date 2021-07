Covid, De Luca: "Troppi positivi, bisogna indossare la mascherina all’aperto" Il governatore: “Scuola? Il 93% dei docenti e Ata sono vaccinati, mancano gli alunni”

“Siamo la prima regione d’Italia per il numero di vaccinazioni al personale scolastico docente e non docente, con l’adesione del 93%. È una prova straordinaria di senso di responsabilità e di amore verso la scuola. Questo dato è il presupposto indispensabile per aprire le scuole a settembre, ora però si deve procedere con gli alunni. Affinché si possa tornare in aula serve che sia vaccinato almeno l’80% della popolazione studentesca. Rivolgo ancora una volta un appello al Ministero della Salute perché parlino quanto meno possibile. Il livello di confusione prodotto è sconcertante. Il dato preoccupante è che oggi in Campania, a fronte di 7600 tamponi, 226 sono positivi. È vero che abbiamo molti vaccinati ma c’è il 15% della popolazione al di sopra dei 60 anni che non si è voluta sottoporre al vaccino. Inoltre, voglio ricordare che ad agosto arrivano al sud milioni di concittadini dal nord e dall’estero, e siccome siamo la regione con più alta densità abitativa d’Italia, siamo più a rischio. Ed è questo il motivo per cui la mascherina è ancora obbligatoria. Sottolineo la necessità di indossarla all’aperto e invito le forze dell’ordine a procedere con le sanzioni per chi non la indossa e per chi la tiene sul collo. Di questo passo andremo incontro a nuove chiusure entro fine agosto”.