Covid: Campania da rischio "basso" a "moderato". Zona bianca fino a venerdì Sale di una tacca il livello di allerta di Iss e Ministero. Preoccupa la variante Delta

Sale il rischio covid in Campania. La regione resterà in zona Bianca almeno fino a venerdì prossimo, e non è detto che la situazione possa cambiare, tuttavia il livello di allerta dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute si alza di una tacca: il rischio passa da “basso” a “Moderato”, assieme ad altre cinque regioni: Abruzzo, Veneto, Marche, Sardegna e Sicilia.

A preoccupare è in particolare la variante Delta.

Ieri i nuovi contagi sono stati 210, con il rapporto tra positivi e tamponi che resta pressoché invariato al 2,8 per cento.