Covid, in Campania quasi 2,6 milioni con la doppia dose di vaccino Occorre fare presto per evitare il dilagare della variante Delta e tutelare genitori e nonni

Sono 6.067.995 le somministrazioni di vaccino anti Covid-19 effettuate in Campania. Il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi, martedì 20 luglio. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 3.468.421 cittadini; di questi, 2.599.574 hanno ricevuto la seconda dose.

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca illustra i dati attuali della Campania: "Primato nazionale per l'immunizzazione del personale scolastico, docente e non docente, una prova straordinaria di responsabilità e senso civico, che merita il nostro ringraziamento. Ad oggi oltre il 95% del personale è immunizzato, sulle attuali 220mila adesioni alla vaccinazione di giovani tra i 12 e i 19 anni, il 75% ha fatto la prima dose di vaccino, e il 41% anche la seconda dose. Le Asl sono impegnate a completare le seconde dosi entro l'inizio del mese di agosto.

Rimane il problema di 290mila giovani di questa fascia che non hanno ancora aderito. Le prossime settimane dovranno essere dedicate prioritariamente a completare le vaccinazioni per l'intera popolazione scolastica. È del tutto evidente che bisognerà fare l'impossibile, Asl, pediatri, famiglie, per raggiungere questo obiettivo. A metà settembre si farà una verifica sulla situazione in tutte le scuole."

In Campania il dato più triste e inquietante riguarda la presenza notevole di 60enni purtroppo non vaccinati, molti dei quali con patologie sere, figli e nipoti che non si sono vaccinati e non hanno fatto vaccinare neppure genitori e nonni. Un atteggiamento davvero pericoloso e irresponsabile. Le Asl stanno adottando tutte le misure necessarie per convincere gli indecisi. In Irpinia sono entrati in azione i camper. Occorre fare presto per evitare il dilagare della variante Delta.