Covid in Campania: 3.330 positivi su 21.202 test analizzati Nessun nuovo decesso: ecco il bollettino dell'Unità di Crisi Regionale

Sono 3.330 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 21.202 test esaminati. Di questi, 16.055 sono antigenici e 5.147 sono molecolari. Sono risultate positive al tampone antigenico 3.330 persone, 303, invece, i contagi rilevati con i tamponi molecolari.

Nessuna nuova vittima: è quanto si legge nel nuovo bollettino dell'Unità di Crisi Regionale. Sul versante ospedaliero migliora la situazione rispetto ai posti letto occupati in terapia intensiva, che ora sono 35 (-1 rispetto a ieri). Mentre quelli occupati in degenza sono 575, 2 in puù rispetto a ieri.