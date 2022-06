Amministrative 2022: ecco chi sono i sette sindaci già eletti in Campania Si tratta dei comuni nei quali è stata presentata una sola lista, oggi l'ufficialità

In Campania 7 candidati sindaco sono già certi dell'elezione.

Si tratta dei comuni nei quali è stata presentata una sola lista e, di conseguenza, un solo candidato sindaco. Per i comuni sotto i 15mila abitanti, infatti, la norma prevede che per l'elezione dell'unico candidato sindaco e di tutti i candidati della lista presentata sia sufficiente che il numero dei votanti non sia inferiore al 40% degli elettori.

Alle ore 19 il dato dell'affluenza è sopra il 40% in tutti i 7 comuni campani nei quali concorre un unico candidato sindaco. Si tratta dei comuni di Capriglia Irpina (candidato Nunziante Picariello) e Flumeri (candidato Angelo Antonio Lanza) in provincia di Avellino; Vairano Patenora (candidato Stanislao Supino) in provincia di Caserta; Lettere (candidata Anna Amendola) in provincia di Napoli; Buonabitacolo (candidato Giancarlo Guercio), Cicerale (candidato Giorgio Ruggiero) e Sant'Arsenio (candidato Donato Pica) in provincia di Salerno.

Per l'ufficialità bisognerà attendere lo spoglio di oggi e la verifica della seconda condizione necessaria all'elezione, e cioè che i voti validi all'unica lista ammessa non siano inferiori al 50% dei votanti, condizione che appare comunque essere una mera formalità.