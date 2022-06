Campania: il consiglio regionale approva l'assestamento di bilancio Il questore alle Finanze, Andrea Volpe: ok al finanziamento del Fondo rischi contenzioso

Il consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato a maggioranza, con il voto favorevole dei gruppi del centrosinistra, di Forza Italia e Fratelli d'Italia, l'astensione della Lega, e il voto contrario della consigliera Maria Muscarà (gruppo misto), l'assestamento del bilancio del consiglio per il triennio 2022/2024.

La delibera dell'ufficio di presidenza, che ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti, è stata introdotta all'esame del consiglio dal questore alle Finanze, Andrea Volpe, che ha spiegato: "La proposta di assestamento di bilancio, prevede l'applicazione di avanzo accantonato per il finanziamento del Fondo rischi contenzioso, l'applicazione di avanzo disponibile per il finanziamento del Fondo rischi contenzioso, l'applicazione di quota parte dell'avanzo disponibile per il finanziamento di nuova spesa corrente a carattere non permanente".

La conferenza dei capigruppo ha deciso di aggiornare la seduta a lunedì alle ore 15.