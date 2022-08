Alluvione a Monteforte Irpino, la Regione chiede lo stato d'emergenza Dopo i gravi danni registrati martedì, la Campania sollecita i provvedimenti del Governo

"In relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito diversi territori della Campania e con particolare intensità e gravità l'area del Comune di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, è stata formalizzata dal Presidente Vincenzo De Luca - sulla base della relazione della Protezione Civile Regionale - la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza". In una nota Palazzo Santa Lucia ha fatto sapere di aver sollecitato il Governo centrale a prendere provvedimenti per sostenere la comunità avellinese messa a dura prova dall'alluvione di martedì.

"Nel contempo - hanno fatto sapere dagli uffici regionali - sono state messe a disposizione risorse della stessa Protezione Civile per i primi interventi".