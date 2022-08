Covid, più veloce e contagiosa: con Centaurus si rischia un autunno nero La nuova variante scoperta in India preoccupa gli esperti

Potrebbe essere um autunno nero sul fronte contagi per colpa della variante Centaurus (Omicron BA.75) anche in Campania. La sottovariante di Omicron 2, scoperta in India a maggio è infatti arrivata nel nostro paese lo scorso 29 luglio, quando è stata sequenziata per la prima volta in Sardegna.

L'autunno, dunque, apre le porte a Centaurus. La nuovissima variante Covid Omicron minaccia di avanzare in modo massiccio da settembre.Centaurus fa paura perché è veloce. Talmente rapida nel contagiare che, si ritiene, diventi prevalente in poche settimane, scalzando Omicron 5, che oggi ancora occupa la prima posizione nella classifica dei contagi nazionali. Tutto questo mentre già il numero dei positivi torna ad aumentare. Conti alla mano dopo cinque settimane contagi in crescita.

È Fondazione Gimbe a testimoniarlo. Rilevando: "Dopo cinque settimane di calo il numero dei nuovi casi settimanali è tornato a crescere: +18,7% rispetto alla settimana precedente". Un'inversione di tendenza, spiega, "dovuta in parte al rimbalzo conseguente al minor numero di contagi rilevati nel lungo weekend di Ferragosto, in parte al verosimile aumento della circolazione virale". Nella settimana compresa dal 17 al 23 agosto i nuovi casi hanno sfiorato quota 178 mila, con una media mobile a 7 giorni di oltre 25 mila casi al giorno. Centaurus secondo gli esperti è una variante di seconda generazione, perché si sarebbe evoluta da BA.2, a sua volta già variante di Omicron. Individuata per la prima volta in India, Centaurus è stata rilevata anche in altri Paesi, e diversi laboratori stanno studiando le sue nuove mutazioni per capire se possa essere più contagiosa e sfuggire meglio agli anticorpi rispetto non solo a BA.2 ma anche a BA.5, che in questo momento domina ancora la scena. "Si sta avverando quanto avevo detto". Secondo Fondazione Gimbe "serve un piano per l'autunno, sennò i fragili saranno a rischio".