De Luca attacca il Governo: "Basta truffe ai danni del Mezzogiorno" Il presidente chiede due provvedimenti: 300mila assunzioni e una Zes per tutto il Sud

Nuova puntata del braccio di ferro tra Governo e Regione Campania: a palazzo Santa Lucia è stato firmato il protocollo per istituire il tavolo per le ricadute sociali, economiche e occupazionali del Pnrr. Ne fanno parte, oltre la Regione, anche le Province, Anci, Confindustria e le sigle sindacali.

Vincenzo De Luca è tornato a criticare il ministro Fitto, sollecitando il riparto dei fondi Sviluppo e coesione destinati al Sud: “Dopo 9 mesi è tutto bloccato - ha scritto il governatore sui social -. E’ ora di finirla con la truffa comunicativa”, ha aggiunto.

De Luca ha chiesto due sole proposte, ma concrete, per il Sud: rendere il Mezzogiorno un’unica grande Zona economica speciale e varare un piano d’assunzione per 300mila giovani per contrastare la desertificazione dei territori.