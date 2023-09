Eolico, aperte le iscrizioni al corso di formazione organizzato dall'Anev Previsto l’utilizzo di un Simulatore in Realtà Virtuale per la gestione di un aerogeneratore

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al Corso di Formazione “Rinnovabili: corso avanzato sull’eolico” organizzato dall’ANEV dal 17 al 20 ottobre presso la sede di Roma.

Il corso, che si compone di tre giornate di lezioni in aula e una giornata dedicata alla visita di un Parco eolico, ha l’obiettivo di trattare i temi centrali relativi al funzionamento del settore eolico, sia dal punto di vista tecnico che normativo e rappresenta un momento formativo importante per addetti ai lavori, e non solo, e un’opportunità di elevato livello per entrare in contatto con il mondo delle rinnovabili grazie all’expertise dei docenti, operatori di grande prestigio. È inoltre previsto l’utilizzo di un Simulatore in Realtà Virtuale per la gestione di un aerogeneratore, elaborato dall’ANEV nel progetto europeo SimulWind.

Il corso rilascia crediti formativi per gli ingegneri iscritti all’Ordine. Per gli Associati ANEV, iscritti all’Ordine degli ingegneri e per iscrizioni multiple sono previste formule di iscrizione agevolate.

Sarà possibile partecipare in presenza e da remoto.