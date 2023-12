Eav, per sciopero di 4 ore soppresso oltre il 62% delle corse Stop dalle 9 alle 13. Adesione del personale pari al 38,92%

Sono state 87 corse su 140 programmate, ad essere cancellate per le quattro ore di sciopero - dalle 9 alle 13 - indette dalle organizzazioni sindacali Confail-Faisa ed Orsa. In merito al personale treni presente nelle ore di sciopero, su 280 hanno aderito 109 per una percentuale del 38,92%. E', invece, pari al 62,14% la percentuale relativa alle corse soppress