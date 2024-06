Sanità: "La situazione al Sud è drammatica" Bombardieri (Uil": "Autonomia differenziata creerà anche maggior distacco"

"La situazione che si vive in Campania , come nel Mezzogiorno d' Italia, per quello che riguarda la sanità è una situazione drammatica, perché le Regioni hanno anche delle responsabilità nella gestione della sanità Io non vorrei che si dimenticasse che tutte le Regioni in questo Paese hanno spesso gestito la sanità seguendo dettami politici e non di merito . Questo vorrei che non si dimenticasse". Lo ha detto il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a margine del convegno "Dalla carenza del personale sanitario alle liste di attesa" promosso a Napoli dalla Uil Fpl. "E' chiaro - ha aggiunto Bombardieri - che l'autonomia differenziata crea anche maggiore distacco. Abbiamo visto che non ci sono i finanziamenti per i Lep, abbiamo visto che il sistema dei Lea non ha funzionato e quindi è chiaro che noi siamo molto preoccupati e ci batteremo perché l'autonomia differenziata non va avanti".