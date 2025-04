Detrazione fiscale per gli studenti universitari fuori sede: guida completa Come ottenere il bonus affitto del 19% per studenti lontani da casa

a cura di

Redazione Ottopagine

mercoledì 2 aprile 2025 alle 13:12



Gli studenti universitari fuori sede possono beneficiare di una detrazione fiscale del 19% sulle spese di locazione, fino a un massimo di 2.633 euro annui. Questa agevolazione è rivolta a chi studia in un ateneo distante almeno 100 km da casa