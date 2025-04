Vino e futuro, la Campania protagonista al Vinitaly 2025 Verona. Al padiglione Confagricoltura il confronto sulle sfide del settore vitivinicolo

Lunedì prossimo, nel cuore del Vinitaly 2025, Confagricoltura Campania accende i riflettori sulla viticoltura regionale con l’evento “Il trend del vino in Campania: sfide e opportunità”. L’appuntamento, previsto nella Hall Area D del padiglione Confagricoltura, vedrà il contributo di voci autorevoli del settore, dal presidente regionale Fabrizio Marzano all’imprenditore Oscar Farinetti, in un dialogo aperto tra istituzioni, produttori e giornalisti di settore.

Mercato, qualità e identità: la ricetta per il futuro

L’incontro punta ad analizzare il contesto economico e produttivo del vino campano, ponendo l’accento sulle dinamiche dell’export, sulle evoluzioni del gusto e sull’importanza della narrazione territoriale. I dati raccolti da ICQRF e le riflessioni di esperti come Chiara Giovoni e Andrea Cuomo offriranno spunti concreti per affrontare un mercato in rapida trasformazione, dove sostenibilità e innovazione si intrecciano alla valorizzazione dei vitigni autoctoni.

Le eccellenze campane alla ribalta internazionale

Secondo il presidente Marzano, la Campania possiede un patrimonio vitivinicolo unico che va promosso con determinazione e coerenza. Il dialogo tra imprese, enti pubblici e operatori del settore si propone come leva strategica per consolidare il posizionamento delle denominazioni campane nei mercati nazionali e internazionali. Le politiche regionali, illustrate dall’assessore Nicola Caputo, accompagneranno questo percorso, puntando su filiere di qualità e sinergie tra territori.