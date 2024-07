Campi Flegrei, droni di ultima generazione per l'analisi degli edifici Il piano si analisi termografica sul bradisismo per verificare lo stato di salute delle case

Da lunedì 8 luglio partiranno anche a Napoli le attività previste dal piano di lavoro di analisi termografica, tramite drone, degli edifici che ricadono sulla viabilità principale delle zone rientranti nel fenomeno bradisismico dei Campi Flegrei.

Le attività, comprese nel “Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico”, previsto dal decreto-legge 140/2023 recante “Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei”, saranno realizzate dalle strutture di supporto al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale.

La campagna di indagine, finalizzata a valutare lo stato di consistenza delle facciate degli edifici prospicienti la principale viabilità di emergenza, riguarderà, a Napoli, le seguenti strade: Piazza Bagnoli, Via G. Cerbone, Piazza G. Salvemini, Viale J.F. Kennedy, Via Bagnoli, Via Nuova Bagnoli, Via Nuova Agnano, Via Diocleziano, Via S. Ferrara, Via di Pozzuoli, Via S. Italico.

Nella settimana 8-12 luglio le attività si svolgeranno secondo il seguente programma:

Lunedì 08/07/2024 dalle ore 07.00 alle ore 11.00

Martedì 09/07/2024 dalle ore 07.00 alle ore 11.00

Giovedì 11/07/2024 dalle ore 07.00 alle ore 11.00

Venerdì 12/07/2024 dalle ore 07.00 alle ore 11.00

Si partirà dalla stazione Dazio per iniziare l’attività lungo via di Pozzuoli, a partire dal civico 100, e proseguirà in continuità su via di Bagnoli. Le squadre saranno riconoscibili perché indosseranno le magliette di ReLuis o quelle del laboratorio LIFT.