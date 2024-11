Nuova allerta meteo sulla Campania: temporali e vento forte Criticità di colore giallo fino a venerdì sera

Nuova allerta meteo in Campania: la Protezione civile regionale ha emanato un avviso di criticità di colore giallo per temporali intensi, a partire dalle 21 di oggi, per le 24 ore successive, fino alla stessa ora di venerdì 22 novembre, su tutta la Campania.

Oltre all'allerta meteo Gialla per temporali, si segnala la presenza di venti forti dai quadranti occidentali, con possibili raffiche e mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate.