Bacoli. Appuntamento per chiarire finisce con le manette L’aggressore, un uomo di 55 anni, ha strappato con la forza un ciondolo dal collo della sua ex

La fine di un amore può lasciare cicatrici, ma in alcuni casi si trasforma in un'ossessione pericolosa. È quanto accaduto a Bacoli, dove un uomo di 55 anni ha reagito con violenza alla rottura con la sua ex compagna di 53 anni. I due si erano dati appuntamento per un chiarimento, ma ben presto il confronto si è trasformato in un’aggressione. L’uomo, accecato dal risentimento, ha preteso la restituzione di un ciondolo che in passato aveva regalato alla donna. Al suo rifiuto, l’ha aggredita fisicamente, strappandole il gioiello con forza e facendola cadere a terra.

Soccorsa dai sanitari del 118, la donna è stata trasportata all’ospedale Santa Maria delle Grazie, dove i medici le hanno diagnosticato una prognosi di dieci giorni. I carabinieri di Pozzuoli, allertati immediatamente, hanno avviato le ricerche dell’aggressore, rintracciandolo nei pressi della sua abitazione. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di rapina e ora dovrà rispondere delle sue azioni dinanzi alla giustizia.