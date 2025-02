Terra dei fuochi, la Commissione parlamentare Ecomafie fa tappa in Campania Audizione del ministro Fratin: "Per le bonifiche c'è ancora tanto lavoro da fare"

"Stiamo seguendo con attenzione, e non da oggi ma dall’insediamento della Commissione poco più di un anno fa, il sistema di smaltimento dei rifiuti in Campania inclusi il fenomeno degli incendi e la situazione emergenziale della ‘Terra dei fuochi’ in uno specifico filone nell’ambito del quale abbiamo già effettuato audizioni e due missioni. Alla luce della recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Commissione ha previsto a Roma, a Palazzo San Macuto, le audizioni di Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, e di Fulvio Bonavitacola, vicepresidente e assessore all’ambiente della Regione Campania, in vista di una nuova missione in Campania in programma per la prossima settimana". Così in una nota il deputato Jacopo Morrone, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari.

Pichetto Fratin ha aggiornato i Commissari sullo stato delle cose nella Terra dei Fuochi, chiarendo quanto già è stato fatto e quanto resta da fare e auspicando un piano d’azione il più collaborativo possibile.

"Il ministro ha descritto le attività già in essere per il risanamento, la prevenzione e la sensibilizzazione del territorio, evidenziando tuttavia che ciò che è stato fatto nel corso degli anni non è stato sufficiente e che è necessario dare maggiore slancio e rapidità alle azioni di risanamento. Obiettivo della Commissione è svolgere indagini, audizioni e missioni su queste particolari criticità per disegnare un quadro aggiornato delle situazioni di emergenza tuttora esistenti tra cui quella dell’inquinamento delle falde acquifere", le parole di Morrone.