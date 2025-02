Sanità: la Campania promossa per i livelli essenziali di prestazione La valutazione del Comitato permanente

La Campania supera l'esame della verifica dei livelli di assistenza in sanità nell'area della prevenzione, in quella distrettuale ed ospedaliera. E' quanto emerge dalla valutazione 2023 approvata dal Comitato permanente. Sotto la lente del Nuovo sistema di garanzia dal 2020 ci sono 25 indicatori. Per l'area della prevenzione la Campania ha un punteggio di 61 su 100, molto meglio va per l'area distrettuale e l'area ospedaliera dove il punteggio si attesta a 72 punti.