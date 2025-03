De Luca lancia un messaggio a Papa Francesco alla vigilia dell'8 Marzo Il governatore ha ribadito la necessità di perseguire la pace

Durante un'iniziativa organizzata in piazza del Plebiscito, alla vigilia della giornata internazionale della donna, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha voluto esprimere un messaggio di solidarietà e affetto a Papa Francesco. Parlando di fronte a una platea di cittadini, De Luca ha sottolineato l'importanza dell'impegno del pontefice per la pace e il dialogo tra i popoli.

"Voglio lanciare anche da qui un messaggio a un grande vecchio che sta lottando per la vita," ha dichiarato De Luca, riferendosi a Papa Francesco, che negli ultimi tempi ha affrontato diverse difficoltà di salute. Il presidente ha ricordato come Papa Francesco abbia dedicato gran parte del suo pontificato a promuovere la pace e la comprensione reciproca tra le diverse culture e religioni, un messaggio che continua a risuonare forte, soprattutto in tempi di incertezze globali.

Le parole di De Luca sono arrivate in un contesto di riflessione sulla pace e sul ruolo che le istituzioni e i leader spirituali possono giocare nel costruire ponti tra le nazioni, in particolare in un periodo di crescente tensione internazionale. Il presidente campano ha enfatizzato l'importanza di continuare a seguire gli insegnamenti del Papa, che ha sempre sottolineato il valore del dialogo e della solidarietà.