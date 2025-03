Nuovo forte terremoto al Sud: scossa di magnitudo 4.2 Epicentro a Potenza. Il sindaco ha chiuso le scuole

- Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata avvertita in modo molto netto a Potenza e a Matera pochi minuti fa, intorno alle ore 10. Molte persone l'hanno avvertita e alcune sono scese in strada. Secondo i dati dell'Ingv la scossa si è verificata a sei chilometri dal Comune di Vaglio a una profondità di 14,3 chilometri

Dopo la scossa di Terremoto di magnitudo 4.2, a Potenza gli studenti hanno lasciato gli istituti. Molti dipendenti degli uffici pubblici e privati sono scesi in strada. , il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, ha sospeso le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. "Al momento - ha reso noto l'ufficio stampa dell'amministrazione comunale - non è stata comunicata alcuna segnalazione di danni a persone o cose". Telesca "è in continuo contatto con la Protezione civile regionale, con il responsabile della Protezione civile comunale Giuseppe Brindisi, con le Forze dell'Ordine e le altre Istituzioni per rimanere sempre aggiornato sulla situazione".

- "Al momento non ci sono state segnalate situazioni particolari e non ci risultano danni". Lo ha detto il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, rispondendo in Prefettura ai giornalisti che gli chiedevano un aggiornamento sulla scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 registrata alle ore 10.01, con epicentro a Vaglio Basilicata (Potenza), a pochi chilometri dal capoluogo lucano. "Abbiamo subito disposto - ha aggiunto il prefetto - con il Comando provinciale dei Vigili del fuoco e con le forze di polizia una prima ricognizione. In particolare i Vigili del fuoco effettueranno tutte le bonifiche e gli interventi di sopralluogo per verificare che non ci siano danni"