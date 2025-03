Ordine dei Giornalisti: per la Campania eletti Improta, Sasso e Sansoni Il presidente Lucarelli: "A tutti buon lavoro in vista di importanti sfide per la professione"

"Titti Improta e Antonio Sasso per i giornalisti professionisti, Alessandro Sansoni per i giornalisti pubblicisti sono i tre consiglieri che rappresenteranno la Campania nel triennio 2025-2028 al Consiglio dell’Ordine nazionale", a scriverlo sulla sua pagina social è il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli che continua: "Sansoni ha ottenuto 582 preferenze, Titti Improta 333 e Antonio Sasso 314. Risultato di una tra giorni che, tra voto on line e in presenza, ha visto complessivamente 1200 giornalisti alle urne.

Per effetto del risultato ritorna nel Consiglio regionale dell’Ordine Alessandra Malanga che subentra a Titti Improta come prima dei non eletti. A tutti buon lavoro, in vista di importanti sfide per la nostra professione, da parte dell’Ordine regionale che ha organizzato questa tornata elettorale".