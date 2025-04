Festività pasquali, non solo eccellenze culinarie: ecco un comparto importante Il 2025 è un anno importante, Coldiretti Campania organizzerà il terzo congresso nazionale del fiore

Non solo eccellenze culinarie, per augurare giorni sereni a quanti si hanno a cuore. Del resto la regione Campania ha una vasta gamma di prodotti fra i quali scegliere. Le zone maggiormente interessate alla produzione florovivaistica restano le province di Napoli e Salerno. Nel capoluogo partenopeo Castellammare di Stabia e Pompei sono le aree dove si concentra il grosso dell’attività, stesso discorso per l’agro nocerino sarnese e la Piana del Sele per quello che riguarda la provincia di Salerno.



In Campania si coltivano oltre trecento varietà di fiori distribuite in maniera omogenea dal punto di vista delle fette del mercato produttivo. Anche i fiori rispettano la loro stagionalità, la primavera è il periodo dell’anno dove si concentra la produzione ed anche la vendita. A cavallo fra la festa della donna e la festa della mamma si registrano i numeri migliori.

“Un comparto importante che si sviluppa una piccola superfice agricola (circa il 3%) sviluppando un fatturato elevatissimo, pari a circa 300 milioni di euro l’anno. Un comparto con molti addetti, molto importante dal punto di vista del lavoro.

La regione Campania è leader in alcune varietà, fra le quali quella dei fiori eduli. Per rilanciare in maniera convincente il comparto, siamo riusciti ad avere un finanziamento di 15 milioni di euro a supporto di una filiera troppo spesso dimenticata.

Il 2025 è un anno importante, Coldiretti Campania organizzerà il terzo congresso nazionale del fiore.

L’evento più importante per quanti lavorano in questo settore” spiega il presidente di Coldiretti Campania Ettore Bellelli.

Ecco i consigli di Coldiretti Campania:

La Calla (Zantedeschia aethiopica):

1. Simbolismo: la calla può simboleggiare la purezza, la bellezza e la rinascita, valori che sono spesso associati alla Pasqua.

2. Aspetto elegante: la calla ha un aspetto elegante e sofisticato, che la rende adatta per decorazioni e composizioni floreali pasquali.

3. Colori pasquali: la calla può essere trovata in vari colori, tra cui il bianco, che è un colore tradizionale della Pasqua.



La Violaciocca (Matthiola incana):

1. Fioritura primaverile: la matthiola fiorisce in primavera, quindi è un fiore che può essere facilmente trovato in questo periodo dell'anno.

2. Colori pasquali: la matthiola presenta una gamma di colori che si abbinano bene ai colori tradizionali della Pasqua, come il viola, il giallo, il bianco e il rosa.

3. Simbolismo: la matthiola può simboleggiare la fedeltà, la costanza e la speranza, valori che sono spesso associati alla Pasqua.



Lo Statice (Limonium sinuatum):

1. Colori pasquali: lo statice presenta una gamma di colori che si abbinano bene ai colori tradizionali della Pasqua, come il giallo, il bianco, il rosa e il viola.

2. Fioritura primaverile: lo statice fiorisce in primavera, quindi è un fiore che può essere facilmente trovato in questo periodo dell'anno.

3. Simbolismo: lo statice può simboleggiare la felicità, la gioia e la gratitudine, valori che sono spesso associati alla Pasqua.



I Garofani (Dianthus caryophyllus):

Motivi per cui i garofani sono adatti per le festività pasquali

1. Simbolismo: i garofani possono simboleggiare la fede, la speranza e l'amore, valori che sono spesso associati alla Pasqua.

2. Fioritura primaverile: i garofani fioriscono in primavera, quindi sono un fiore che può essere facilmente trovato in questo periodo dell'anno.

3. Colori pasquali: i garofani presentano una gamma di colori che si abbinano bene ai colori tradizionali della Pasqua, come il rosso, il bianco e il rosa.