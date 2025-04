Ciambriello: "Non va dimenticata la missione di Papa Francesco nelle carceri" "Ha invocato sempre segni tangibili di speranza per coloro che vivono da reclusi e non da esclusi"

Il Portavoce nazionale della conferenza dei Garanti territoriali dei diritti dei detenuti, Samuele Ciambriello: "Papa Francesco ha fatto delle carceri e degli ultimi uno degli elementi centrali del suo Ministero".