La conferenza episcopale campana piange Papa Francesco: servo buono e fedele "Ha mostrato il volto materno e accogliente della Chiesa, parlando con il linguaggio del cuore"

Con profonda commozione e filiale riconoscenza, le Chiese della Campania hanno accolto la notizia del ritorno alla casa del Padre di Padre Francesco.

"Nel corso del suo pontificato, Francesco ha mostrato il volto materno e accogliente della Chiesa, parlando con il linguaggio del cuore e costruendo ponti di dialogo, di pace e di giustizia.

Con la sua testimonianza ha accompagnato credenti e non credenti sulle vie del Vangelo, ricordando a tutti che «nessuno si salva da solo».

Proprio in questi giorni, un anno fa, i vescovi della Campania ebbero la gioia di incontrare Papa Francesco in occasione della visita ad Limina.

In quell’incontro Bergoglio centrò la sua riflessione sul legame dei pastori con il territorio, esortando a essere vescovi con “l’odore delle pecore”, profondamente inseriti nella concretezza della vita quotidiana.

Non mancò di sottolineare come al sud la gente rappresenti la vera grande ricchezza. Con il cuore ancora colmo di gratitudine per quel momento di grazia, il presidente della conferenza episcopale campana, unitamente ai vescovi e agli abati della regione, in comunione con il popolo santo di Dio, si unisce alla preghiera di suffragio che si eleva da tutta la chiesa, nella certezza che il buon pastore accoglierà nel suo regno di luce e di pace questo servo buono e fedele.