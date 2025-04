De Luca incontra i familiari del giovane ferito nella tragedia del Faito "Regione garantirà anche spese per rimpatrio salma sorella"

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha incontrato all'Ospedale del Mare di Napoli i familiari di Thabeet Suleiman, il 23enne rimasto gravemente ferito nella tragedia del monte Faito.

Le dichiarazioni

"Siamo vicini alle famiglie delle vittime, e a quella di un giovane che ancora non può essere dichiarato fuori pericolo ma che sta ricevendo il massimo dell'assistenza e delle cure necessarie.

Abbiamo confermato, insieme al cordoglio e alla vicinanza - spiega De Luca - che la Regione si farà carico di tutto quanto si rende urgente e indispensabile per l'assistenza alle stesse famiglie. Abbiamo confermato, inoltre, non appena sarà possibile e terminate le procedure giudiziarie in corso, che la Regione garantirà le spese necessarie per il rimpatrio della salma di Janan Suleiman, la giovane sorella di Thabeet".