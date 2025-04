Pet Economy: boom al sud, Campania guida la classifica I dati di Unioncamere: in cinque regioni meridionali sono registrate 8 mila imprese del settore

Gli italiani non comprano più solo cibo e cuccioli, ma investono in servizi di qualità per i propri animali domestici. La Pet Economy è in piena rivoluzione: secondo i dati 2024 di Unioncamere e InfoCamere, in 10 anni le imprese di cura e benessere per pet sono quasi raddoppiate (+90%), mentre il commercio di animali è calato del 17,5%. E le regioni del Sud sorprendono con numeri da record.

Dalla pet care all'abbigliamento: i nuovi pilastri del settore

La trasformazione è chiara: toelettatura, pet-sitter, fisioterapia e veterinari specializzati sono i nuovi pilastri del settore. I numeri parlano di un mercato che vale 27.000 aziende in Italia, con una crescita del 32% negli ultimi 5 anni solo nei servizi di cura. I veterinari volano (+123% in un decennio), mentre crollano gli allevamenti di conigli (-21,6%) e il commercio all’ingrosso di mangimi (-34,3%).

«È il segno di una maggiore attenzione al benessere animale», commenta Andrea Prete, presidente di Unioncamere. «Gli animali domestici sono ormai membri della famiglia, e la pandemia ha accelerato questo trend».

Il Sud Italia gioca un ruolo chiave: Campania, Sicilia e Puglia trainano il retail, ma è la Basilicata a stupire con un +200% di servizi veterinari. In Calabria, i servizi di cura per pet sono cresciuti del 114,6%, mentre la Puglia registra un +136,7% nei veterinari. Al Nord, la Lombardia domina con 3.860 imprese, ma il vero motore è la domanda di qualità: cibi personalizzati per animali (+28% dal 2019) e servizi premium.

Dietro questi numeri c’è un cambiamento culturale: gli animali non sono più semplici compagni, ma protagonisti di un mercato che unisce affetti e opportunità. Con il Sud in prima linea, la Pet Economy non è solo business, ma una storia di nuovi stili di vita. E il futuro, probabilmente, riserverà ancora più sorprese.