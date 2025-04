Marino lascia la presidenza di Anci Campania: Morra vicepresidente vicario Il sindaco di Pellezzano prende il posto della fascia tricolore di Caserta. Centrodestra all'attacco

Il presidente del direttivo regionale dell'Anci, Giuseppe Parente, sindaco di Bellosguardo, ha ricevuto questa mattina la lettera di formali dimissioni di Carlo Marino, ex sindaco di Caserta, da presidente di Anci Campania. E ha diffuso questa nota ai componenti dell'esecutivo, del direttivo e al presidente nazionale, Gaetano Manfredi: «"Con profonda emozione, comunico a tutti voi che il presidente Carlo Marino ha formalizzato questa mattina le proprie dimissioni dalla carica di presidente di Anci Campania, a seguito del venire meno dei requisiti necessari per il mantenimento dell'incarico. Desidero, in primo luogo, rivolgere un sentito e personale ringraziamento a Carlo, che in questi quasi sei anni di presidenza ha dedicato energie, competenza e passione al servizio della nostra associazione. Sotto la sua guida, Anci Campania ha consolidato il proprio ruolo istituzionale, rafforzando non solo la coesione associativa ma anche la reputazione nel dialogo con le istituzioni e i territori. Il suo impegno ha lasciato un'impronta indelebile, costruendo ponti con Regione, Università e Ordini professionali e valorizzando le autonomie locali con visione e dedizione. Conformemente alle procedure, l'atto di dimissioni sarà trasmesso al presidente nazionale di Anci, Gaetano Manfredi, al quale chiederemo - come sempre - un prezioso accompagnamento in vista del percorso di rinnovo della Presidenza regionale".

La guida dell'associazione sarà affidata al vicepresidente vicario, Ftancesco Morra, sindaco di Pellezzano ed esperto delle dinamiche associative di Anci Campania, avendo a lungo svolto incarichi sia nell'esecutivo regionale, sia, prima ancora, in Anci Giovani.

"È fondamentale che questo processo avvenga nel rispetto di una linea unitaria e condivisa, garantendo continuità ai valori e agli obiettivi che ci legano - riprende Parente -. Nel rinnovare a Carlo Marino la mia stima e la mia gratitudine, non nascondo il rammarico per una conclusione così improvvisa e dolorosa. Tuttavia, sono certo che l'intera Anci Campania saprà affrontare con maturità e responsabilità questo tornante, mantenendo salda la volontà di tutelare gli interessi dei Comuni e delle comunità che rappresentiamo».

Dal vicepresidente vicario, Francesco Morra, che è sindaco di Pellezzano, arriva questa dichiarazione: "A seguito delle dimissioni del presidente Carlo Marino, assumo con responsabilità il compito di garantire la continuità istituzionale di Anci Campania in questa fase transitoria. Opererò nel rigoroso rispetto dei valori che ci guidano: coesione, dialogo e tutela delle autonomie locali. Il mio impegno sarà rivolto ad assicurare operatività e rappresentanza dell'associazione, accompagnando con spirito di servizio il percorso verso il rinnovo della Presidenza, in piena condivisione con l'esecutivo, il direttivo e presidenza nazionale. Consapevole della fase che ci attende, intendo esercitare questo mandato nel rigoroso rispetto dei principi fondativi e statutari, pilastri su cui si regge la credibilità del nostro impegno. Confido nella collaborazione di tutti i sindaci della Campania per affrontare questo passaggio con maturità, nel rispetto della tradizione unitaria e istituzionale di Anci Campania. La forza della nostra associazione risiederà, come sempre, nella capacità di agire compatti a difesa degli interessi dei Comuni e delle comunità", conclude il sindaco di Bellosguardo.

Dure critiche sono arrivate dal centrodestra: "Marino ha cambiato il vicario dell'Anci negli ultimi giorni all'insaputa di tutti, persino di Manfredi", l'accusa di Fulvio Martusciello di Forza Italia. "Il vicario, il sindaco di Pellezzano, è il frutto di un accordo tra Marino e De Luca", aggiunge.

"Con una nota ufficiale del 14 novembre, su carta intestata Anci, Marino aveva designato come vicario Massimo Pelliccia, sindaco di Casalnuovo. Successivamente, per trovare la quadra sulle elezioni provinciali a Salerno, Marino ha modificato la nomina senza informare nessuno", ha proseguito. "Manfredi mi ha confermato di non essere stato informato di questa modifica, auspicando elezioni al piu' presto. Per quanto ci riguarda - ha concluso Martusciello - il sindaco di Pellezzano è un abusivo".