Comparto sanità, Confintesa: "Ennesima preoccupante fumata nera" Cgil, Uil e Nursing Up rimangono fermi sulle loro posizioni e non sottoscrivono il contratto 2023/25

Ennesima fumata nera per il rinnovo del Cnnl comparto sanità: Cgil, Uil e Nursing Up rimangono fermi sulle loro posizioni e non sottoscrivono il contratto 2023/25.

"Riteniamo inaccettabile - dichiarano i vertici di Confintesa Amato e Minadeo - che per mere velleità ideologiche antigovernative, coloro i quali dovrebbero tutelare i lavoratori neghino a questi ultimi un incremento salariale, pur se non adeguato al tasso di inflazione.

Purtroppo, i lavoratori non hanno ben compreso - proseguono Amato e Minadeo - il danno che queste sigle stanno perpetrando nei loro confronti, bloccando di fatto l’avvio di ulteriori trattative per il Cnnl 2025/27, i cui fondi già sono stanziati. Quello che risulta più imbarazzante è che gli stessi soggetti in passato hanno sottoscritto contratti indecenti rispetto all’ipotesi attuale",