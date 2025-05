Centrosinistra in crisi nei comuni campani: Pd diviso, M5S scompare Campania, 25 e 26 maggio: urne aperte in 15 comuni per il rinnovo dei Consigli comunali

a cura di

Redazione Province

venerdì 2 maggio 2025 alle 17:41



Alle amministrative attesi 244mila elettori: simboli scomparsi, alleanze trasversali e sfide ad alta tensione, come a Capaccio Paestum dopo l’arresto del sindaco Alfieri